Sesacre aguarda melhora de vítimas de acidente aéreo para transferência e tratamento

As vítimas do acidente aéreo ocorrido em Manoel Urbano na última segunda-feira, 18, seguem internadas e em tratamento no Pronto-Socorro de Rio Branco.

Além de salvar a vida dos pacientes mais graves, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) já pensa na recuperação dos que foram mais afetados pelas queimaduras após a aeronave pegar fogo com o impacto no solo.

A direção do Pronto-Socorro com a Sesacre já discutem a possibilidade de transferência de pelo menos três pacientes que foram mais atingidos pelas chamas.

Os três casos mais graves são de Suani Camelo, 30 anos, que teve 80 do corpo queimado. Já a biomédica Amélia Cristina teve 70% da superfície corporal queimada. O terceiro caso mais grave é do piloto Roney Mendes, com 40% do corpo queimado.

A direção do PS falou sobre a possibilidade da transferência. “Estamos aguardando a estabilização desses pacientes e o secretário Pedro Pascoal está viabilizando vagas em unidades mais complexas que fazem tratamento contra pacientes com queimaduras graves como é o caso desses pacientes”, disse Lourenço Vasconcelos, diretor do PS.