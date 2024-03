Senador Guiomard fica mais de uma hora sem energia; Energisa diz que culpa foi da chuva

Faltou energia durante mais de uma hora no município de Senador Guiomard nesta sexta-feira, 22.

Por conta da interrupção, comércios tiveram que fechar as portas mais cedo e até escolas foram obrigadas a dispensar seus alunos antes do horário de término das aulas.

Conforme a Energisa, concessionária de energia no Acre, a causa da interrupção foi a forte chuva no dia de ontem.

A empresa se pronunciou por meio de uma nota. Veja abaixo:

Nota

A Energisa informa que o temporal registrado nesta sexta-feira, 22, provocou a interrupção de energia no município de Senador Guiomard, por volta das 16h30. Fortes chuvas também foram registradas em outros municípios do Acre.

As equipes da Energisa atuaram em caráter de contingência para restabelecer todos os casos de falta de energia.

A empresa reforça a importância de os clientes registrarem as ocorrências, por meio dos canais digitais de atendimento, para que as equipes sejam direcionadas no menor tempo possível: Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular), site: energisa.com.br, WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br ou Call Center: 0800 647 7196.