Seleção de juiz leigo para Justiça do Acre tem inscrição aberta até domingo (3)

O processo seletivo simplificado para contratação de juízas e juízes leigos para atuarem junto ao Poder Judiciário do Acre estão com as inscrições abertas até domingo, 3 de março.

Quem for bacharel em Direito e está precisando trabalhar pode acessar o portal do TJ e se inscrever. A taxa é R$ 100,00. São 100 vagas divididas em 20 para cada um dos cinco grupos que irão atuar nos municípios do Acre. As candidatas e candidatos devem ter diploma de graduação em Direito, dois anos de experiência em advocacia, estar em situação regular junto a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sem qualquer restrição ao exercício da advocacia e comprovar que reside na comarca vinculada ao grupo que tenha sido aprovado.

A seleção terá prova objetiva on-line, disponibilizada no sistema da banca promotora, às 14 horas do dia 17 de março e a pessoa terá 10 minutos de tolerância para acessar a prova, se ultrapassar esse tempo será considerada ausente e desclassificada.

O contrato é temporário pelo prazo de dois anos, podendo ser renovado por mais uma vez. A remuneração é calculada com base na produtividade individual, seguindo as normatizações do TJAC.

A função de juízas e juízes leigos envolve presidir audiências de instrução e julgamento, proferir despachos, decisões nos casos de competência dos Juizados Especiais, organizar pauta de audiência e elaborar projeto de sentença.