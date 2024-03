Secretaria de Agricultura compra alimentos de pequenos produtores de Brasileia para abastecer cozinhas dos abrigos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), comprou, de pequenos produtores rurais de Brasileia, duas toneladas e meia de alimentos para abastecer as cozinhas que estão preparando as refeições dos abrigos da cidade.

Foram frutas, verduras e cereais obtidos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do governo federal e executado pelo Estado, beneficiando o pequeno produtor e a população alagada, somando um investimento de cerca de R$ 15 mil reais.



“O programa se iniciou ano passado, autorizado pelo governador Gladson Cameli, e tem o objetivo de comprar a produção do pequeno agricultor. Posteriormente, iremos ampliar para compra de leite e peixe, para atender as pessoas que estão mais precisando, os atingidos pela alagação”, declarou o secretário de Agricultura, José Luiz Tchê.

Para a presidente da Associação do Pólo Wilson Ribeiro, Maria Madalena Silva, a ajuda veio em uma boa hora. “Muitos colegas perderam muitas coisas com a alagação, mas, graças a Deus, conseguimos trazer esse caminhão cheio”, ressaltou.

O secretário de Agricultura aproveitou para se reunir com os produtores e alinhar as ações do período pós-cheia, oferecendo a ajuda do Estado.