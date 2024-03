Saúde do Acre implanta prontuário eletrônico na UPA do 2º Distrito e outras unidades

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou nesta quarta-feira, 13, uma capacitação para a implantação do prontuário eletrônico G-UPA na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito, em Rio Branco, a segunda do estado a contar com o sistema.

O G-UPA, como será conhecido, é um sistema eletrônico de atendimento hospitalar de alta tecnologia. A ferramenta promete facilitar o trabalho dos profissionais que atuam nas unidades de saúde do Estado, tornando mais eficiente e integrado o processo de atendimento aos pacientes. Desde procedimentos simples, como a ficha de atendimento, até questões mais complexas, como solicitação de exames e prescrição médica, poderão ser realizadas por meio do sistema.

Há cerca de duas semanas, a Sesacre entregou duas remessas de computadores novos, que foram distribuídos para todos os setores da unidade. Ádalo Lima, gerente de assistência da UPA, ressalta a importância da ferramenta para os serviços assistenciais e administrativos, destacando a integração tecnológica com os conhecimentos científicos dos profissionais.

“O prontuário eletrônico G-UPA otimiza todo o processo de atendimento. Por exemplo, quando um médico solicita um exame, esse pedido pode ser acessado automaticamente pela equipe de laboratório, que poderá agir rapidamente para realizar a coleta, agilizando o tempo de resposta para a reavaliação médica posterior”, destacou.

Com o sistema, tudo estará registrado, permitindo que todos os servidores com acesso visualizem as informações e se antecipem às necessidades do paciente. Além da UPA do 2º Distrito, outras unidades de saúde também receberão capacitação e a implantação do sistema. A UPA Dr. Edilberto Parigot de Souza Filho, da Cidade do Povo; a UPA Franco Silva, da Sobral; e a Policlínica do Tucumã serão as próximas a adotar essa tecnologia.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, mencionou a importância da nova ferramenta: “Estamos dando um passo significativo rumo à modernização do atendimento hospitalar. O G-UPA vai otimizar o trabalho dos profissionais e oferecer uma assistência mais ágil e integrada aos pacientes.”

A medida representa um passo importante para a modernização do sistema de saúde estadual, alinhando-se às tendências tecnológicas e melhorando a experiência de pacientes e de profissionais da saúde.