São Paulo sofre, mas vence Ituano e avança às quartas do Campeonato Paulista

O São Paulo venceu o Ituano por 3 a 2 neste domingo (10) pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, a última da fase de grupos, e garantiu vaga nas quartas de final do estadual. No estádio Novelli Júnior, em Itú, Ferreirinha, Luciano e Lucas Moura marcaram para o São Paulo, enquanto José Carlos balançou as redes duas vezes para o Ituano.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 22 pontos, terminou a fase de grupos como líder do Grupo D e vai enfrentar o Novorizontino na próxima fase. Mesmo vencendo o Mirassol por 2 a 0 também neste domingo, o São Bernardo acabou em terceiro e não avança.

Já o Ituano foi rebaixado para a Série A2 do Paulistão. Com apenas uma vitória, três empates e oitos derrotas, a equipe somou seis pontos no campeonato.

O jogo teve um final eletrizante. No primeiro tempo, o São Paulo saiu na frente com gol de Ferreirinha, mas viu o Ituano empatar com José Carlos. Ainda na primeira etapa, Luciano colocou o Tricolor a frente de novo.

O resultado de 2 a 1 se manteve até os 43 minutos do segundo tempo, quando José Carlos apareceu mais uma vez para empatar para o Ituano. O resultado eliminaria o São Paulo do Paulista e classificaria o São Bernardo.

Mas, nos acréscimos, Juan foi derrubado na área e, após revisão no VAR, o árbitro Raphael Claus marcou pênalti para o Tricolor. Lucas Moura bateu no canto direito para fazer o terceiro gol e garantir a classificação do São Paulo aos 52 minutos do segundo tempo.

Subiu no ranking

O gol de Luciano não foi importante somente dentro do jogo, mas também para uma marca pessoal do atacante. Ao balançar as redes contra o Ituano, Luciano chegou aos 70 gols com a camisa do São Paulo, ultrapassou França e se tornou o terceiro maior artilheiro do clube no século.

7️⃣0️⃣ gols de Luciano!

O 3° maior artilheiro do Tricolor no século:

1º) Luis Fabiano: 212 gols

2º) Rogério Ceni: 112 gols

3º) Luciano: 70 gols

4º) França: 69 gols

5º) Calleri: 65 gols#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/CBEad9IiNz

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 10, 2024



Próximos jogos

Agora o São Paulo enfrenta o Novorizontino nas quartas de final do Campeonato Paulista. A FPF ainda não divulgou as datas e horários, mas os confrontos dessa fase vão acontecer no próximo fim de semana, entre os dias 16 e 17 de março.

Já o Ituano agora espera o início da Série B do Campeonato Brasileiro, uma vez que foi eliminado e rebaixado no Paulistão. A equipe enfrenta a Chapecoense na primeira rodada, que terá início no dia 19 de abril.