Samu age rápido e salva criança vítima de afogamento na capital

Na noite deste domingo, (10) um afogamento ocorreu na Rua Auricélio Freitas, no bairro Chico Mendes, na parte alta da cidade, durante uma confraternização familiar.

Segundo informações repassadas no local, ao perceber a ausência do filho de 4 anos, a mãe e outros familiares iniciaram uma busca desesperada, encontrando a criança na água. O pai, imediatamente, pulou na piscina e resgatou o menino.

A Viatura do Suporte Avançado avançado do Samu foi acionada para socorrer a criança e ao chegar no local, a criança estava desacordada e havia ingerido uma quantidade significativa de água.

A Dra. Débora Gama, médica plantonista do Samu, explicou que a criança estava cianótica, com a coloração da pele azulada devido à falta de oxigenação no sangue, necessitando de intubação para estabilizá-la. Após os primeiros socorros, a criança foi encaminhada para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência, onde receberá avaliação médica mais detalhada.

O incidente serve como um lembrete dos perigos associados à negligência em torno de piscinas, e a rápida resposta do Samu destacou a importância dos serviços de emergência em situações críticas como esta.