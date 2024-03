Salgadinho reage após Rodriguinho romper amizade de 35 anos com ele: ‘Livramento’

“Muito do que acontece em nossa vida não é perda! É livramento de Deus”, postou ele, deixando de seguir o (agora ex) amigo no Instagram. Eita!

Quase um semana após ser eliminado com 78,23% dos votos, Rodriguinho resolveu “fazer uma limpa” no Instagram e nas amizades. O pagodeiro rompeu a amizade de mais de 35 anos com Salgadinho, após saber que o ex-vocalista do Katinguelê fez várias críticas a ele enquanto o cantor estava confinado no reality show.

Rodriguinho deixou de seguir o amigo de anos no Instagram e não quer mais papo com ele. Em fevereiro, Bruna Amaral, mulher do ex-vocalista de Os travessos, não gostou de ler comentários negativos de Salgadinho sobre o marido. A influenciadora chamou o pagodeiro de “cara de pau”, e os dois bateram boca nas redes sociais.

“Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de ‘amigo do meu marido. Obrigada!”, escreveu Bruna em uma postagem feita no Instagram de Salgadinho.