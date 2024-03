Rio Juruá segue subindo e já alcança 20 mil pessoas em Cruzeiro do Sul

Com o nível do Rio Juruá em elevação em Cruzeiro do Sul, já há cerca de 20 mil pessoas atingidas pelas águas. Cerca de 83 pessoas foram retiradas de casa e a maioria está nos 3 abrigos públicos em funcionamento nas escolas municipais.

Corazita Negreiros, Thaumaturgo de Azevedo e Irmã Diana.

Na zona urbana, 12 bairros estão alagados: Saboeiro, Cruzeirinho, São Salvador, Manoel Terças, Lagoa, Beira Rio, Várzea, Remanso, Cobal, Miritizal, Olivença e Cohab.

Na zona rural, 14 comunidades sofrem os efeitos da enchente: Laguinho, Florianópolis, Tapiri, Valparaíso, Boca do Moa, Mirim, Praia Grande, Estirão do Remanso, Estirão do São Luiz, Croa, Tatajuba, Mujú, Uruberetama e Humaitá do Moa.

Às 9 horas desta quarta-feira, 6, o Juruá estava com 13,93 metros. A maior cheia do manancial foi em fevereiro de 2021, quando o rio chegou aos 14,36 metros.