Rio Juruá baixa 12 centímetros em 12 horas em Cruzeiro do Sul

O Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, baixou 12 centímetros em 12 horas e está com 13,69 na manhã desta segunda-feira, 11. O manancial que alcançou 14,04m começou a vazar no sábado (9) e o nível segue baixando.

A cota de transbordamento é de 13 metros e a de alerta é de 11,80 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal, as 120 famílias que estão nos 12 abrigos mantidos pela prefeitura, só deverão ser levadas de volta para casa quando o manancial estiver com 12 metros.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernon diz que a tendência é que a vazante prossiga. Ele diz que no retorno para casa as famílias devem estar atentas aos problemas que podem ocorrer quando as águas baixam. “A Defesa Civil vai fazer uma vistoria e os moradores devem observar seus quintais, as encostas dos barrancos porque pode haver problemas como desmoronamento e rachaduras”, explica.