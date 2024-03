Rio Branco e Cruzeiro terão espaços de cultura do Novo PAC

Foto: arquivo/Ac24horas

O Novo PAC Seleções vai destinar R$ 390 milhões para a construção de 195 CEU’s da Cultura. Serão beneficiados 189 municípios brasileiros, em 24 unidades da federação. O CEU’s da Cultura é um equipamento público de uso cultural e caráter comunitário, com espaços para expressão corporal e atividade física, arte e educação, trabalho e renda, meio ambiente, entre outras atividades relacionadas à cultura.

No Acre, serão beneficiados os municípios de Rio Branco, com dois espaços, e mais um em Cruzeiro do Sul.

A seleção priorizou áreas com maior vulnerabilidade socioeconômica, situadas em periferias urbanas e regionais. Somente São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal ficaram de fora porque não apresentaram propostas.

O Novo PAC Seleções também vai destinar R$ 40,9 milhões a 105 projetos de engenharia, arquitetura e complementares para recuperação de patrimônios culturais, materiais e imateriais, com tombamento federal, em 83 cidades.

Serão beneficiados edificações religiosas, espaços culturais, terreiros, quilombos, habitação e equipamentos institucionais. O objetivo é fortalecer as estruturas culturais, a memória e a identidade brasileiras, além de promover a relação das comunidades com os bens beneficiados.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a importância do projeto com a Subsecretária de Equipamentos Culturais dentro do PAC.

“No PAC, que pra nós também foi muito importante entrou duas ações do MinC em direção a equipamentos, as Subsecretária de Equipamentos Culturais que é um apelo da terceira conferência, de 10 anos atrás porque muitos municípios não têm equipamento cultural e nós estamos nesse momento atendendo à esse apelo com os CEU’s da Cultura que são projetos participativos, de arquitetura modular, que tem como objetivo diminuir a desigualdade e o acesso aos serviços. É um projeto avançado, que respeita a diversidade cultural, bioclimática de cada território”.

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo Governo Federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. O objetivo é acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.