Rio Acre volta a subir em Rio Branco e marca 17,81m após breve estabilidade

A medição das 18 horas desta segunda-feira, 4, apresentou uma nova subida, desta vez, de 3 centímetros em cerca de três horas. Dessa forma, o nível do Rio Acre marca agora 17,81 metros na capital acreana, Rio Branco.

A subida do manancial, conforme a Defesa Civil, tem sido provocada pela cheia do Riozinho do Rola, que é o principal afluente Rio Acre na capital acreana.

O rio pode voltar a encher, já que, segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, no momento há vazante no Riozinho do Rola, o que deve continuar causando aumento das águas na capital. Mas chuvas estão previstas. “A previsão para o Rio Acre é de aumento, durante a noite tivemos quase 40mm de chuva local, o que também influencia. A nova expectativa é que haja uma estabilização antes da chegada da marca de 18m, mas é nas próximas horas, observando o comportamento do rio, que poderemos fazer um diagnóstico mais preciso”, disse Falcão.