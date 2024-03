Réguas de medição são instaladas ao longo do Igarapé São Francisco

Fotos: Katiussi Melo

A Defesa Civil e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) estão concluindo nesta terça-feira, 5, a instalação de três réguas milimétricas ao longo do Igarapé São Francisco.

A enxurrada dos igarapés vem se repetindo em Rio Branco ao longo dos últimos anos e as réguas irão servir para monitoramento diário do nível e fazer com que o município possa se antecipar com ações em caso de possibilidade de transbordamentos.

Ao todo, três réguas foram instaladas, uma na altura da BR-364, outra no Bairro Mocinha Magalhães e uma terceira próxima à ponte que liga os bairros Vila Ivonete e Raimundo Melo.

“Vamos ter informações de subida e descida que vão servir para preparamos ações preventivas em caso de inundação, o que minimiza os prejuízos para as famílias que moram às margens do Igarapé São Francisco”, explica o Coronel James da Defesa Civil do Acre.