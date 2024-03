Regra do capacete aberto: saiba como usar sem levar multa

Quem nunca ficou na dúvida sobre como realmente funciona a regra do capacete aberto? Bem, é um tanto quanto importante entendê-la de uma vez por todas, afinal, essa é a melhor forma de evitar multas e outras penalidades.

Antes de mais nada, é válido ressaltar que o capacete é um item indispensável na hora de andar de moto. Assim, não utilizá-lo resulta em uma infração gravíssima.

Qual a regra do capacete aberto e do tipo de viseira?

Assim como o uso do capacete é obrigatório, a regra é a mesma para a viseira. Isso porque o objetivo é garantir uma maior proteção pelo piloto, como por exemplo, impedir que alguma coisa bata ao seu olho e prejudique a visão e afins.

No entanto, muita gente fica na dúvida sobre quais são as condições para usar a viseira aberta na hora de pilotar uma moto, e se isso é realmente permitido.

Logo de cara, dá para antecipar que existem situações em que a lei permite que o piloto circule com o capacete aberto, mas elas são extremamente específicas.

Além disso, também há muita dúvida sobre o tipo de viseira a ser utilizada, como por exemplo, se é ou não possível circular uma fumê.

De acordo com a lei, esse tipo de viseira só pode ser utilizado durante o dia. Ou seja, no período da noite, somente a do tipo padrão cristal é permitida.

Quando pode rodar com o capacete aberto?

Para circular com o capacete aberto e/ou viseira levantada, é indispensável que o motociclista utilize um óculos de proteção que esteja nas condições adequadas de uso.

É válido ressaltar que óculos de sol, óculos EPI, entre outros do tipo, são totalmente proibidos. Dessa forma, somente aqueles específicos para motocross permitem ao piloto utilizar simultaneamente os óculos corretivos ou de sol.

Também é válido destacar que a lei deixa claro que se a moto estiver em movimento, é indispensável que os óculos estejam posicionados de forma que garantam a proteção total dos olhos.

Por outro lado, em situações de parada, como no semáforo, é possível abrir a viseira momentaneamente, desde que ela seja reajustada na hora de continuar circulando.

Qual a multa por rodar com a viseira aberta?

Infração média

Multa de R$ 130,16

Possibilidade de retenção do veículo

Por fim, é permitido rodar com a viseira com uma pequena abertura para a circulação do ar, desde que isso não prejudique a proteção que ela proporciona.

Fonte: Terra via Garagem360