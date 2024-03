Ramon Dino perde para holandês e é vice no Arnold Classic Ohio

Principal fisiculturista brasileiro e campeão da edição do ano passado, Ramon Dino foi surpreendido na noite desta sexta-feira (1º) e ficou com o vice-campeonato na categoria Classic Physique do Arnold Classic Ohio 2024.

O campeão foi o holandês Wesley Vissers, que tirou o título do “Dinossauro do Acre”. O alemão Urs Kalecinski ficou com a terceira colocação.

Os jurados do Arnold Classic Ohio decidiram pela conquista de Vissers após colocarem ele e o brasileiro lado a lado no palco para uma última comparação. Para surpresa do público presente, o holandês faturou a categoria.

Entre as mulheres, Francielle Mattos, a “Ferrari Humana”, sagrou-se campeã na categoria Wellness, com a também brasileira Isabella Pereira Nunes em segundo lugar.

Top 6 do Arnold Classic Ohio 2024 (Classic Physique)

1.Wesley Vissers

2.Ramon Dino

3.Urs Kalecinski

4.Breon Ansley

5.Michael Daboul

6.Damien Patrick