Quatro equipes que ainda não venceram no campeonato estadual entram em campo hoje (6)

A primeira partida, marcada para às 16 horas desta quarta-feira, 6, será entre Atlético e Andirá. O Galo do 2º Distrito perdeu para o Rio Branco na estreia por 3 a 0. Já o Morcego, empatou em 0 a 0 contra a Adesg na abertura da competição.

A segunda partida, às 18 horas, marca o confronto de Galvez, que empatou com o Náuas por 2 a 2 na estreia, contra o São Francisco, que perdeu para o Humaitá por 2 a 1 no último domingo.

Futebol ou “futlama”?

A preocupação continua sendo as condições do gramado do Florestão.

Com a forte chuva que caiu durante toda a madrugada na capital acreana, o “piso” do estádio está ainda mais comprometido. Se a chuva persistir durante o dia, é bem provável que não haja condições para a disputa, principalmente do segundo jogo.

O estádio Arena da Floresta segue interditado pela justiça, sem previsão de voltar a receber partidas oficiais.