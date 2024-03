Homem é encontrado morto dentro do igarapé Judia no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

José Ronilson Rodrigues de Souza, de 55 anos, foi encontrado morto dentro do igarapé Judia na manhã desta quinta-feira, 7, em sua propriedade particular situada no Ramal da Judia no bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da filha, Rayane Rodrigues de Souza, seu pai foi visto pela última vez na última terça-feira, 5, nas proximidades de sua residência e depois desapareceu, após dois dias ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Hoje, pela manhã após buscas na região feitas por familiares, o corpo foi encontrado boiando dentro do igarapé Judia.

A filha disse ainda, que José Ronilson trabalhava como vigilante e após ficar sem emprego começou a sofrer com depressão.

A Polícia Militar foi acionada e isolou área para os trabalhos do Peito em criminalista. Devido o corpo está no igarapé foi solicitado uma guarnição do Corpo de Bombeiros para retirada do corpo.

Após perícia, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia acredita que José Ronilson pode ter sido vítima de afogamento, porém, a causa da morte só sairá depois de 30 dias no laudo pericial.

Policiais Civis da Equipe de Pronto Emprego (EPE) estiveram no local e já iniciaram as investigações.