PRF percorre cidades para incentivar a criação da Semana Municipal de Trânsito no Acre

A Polícia Rodoviária Federal estimula as cidades do Acre a criarem a Semana Municipal de Trânsito. O objetivo é incentivar a cultura do trânsito seguro. Entre os dias 11 e 13 de março de 2024, representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram nas cidades de Feijó e Cruzeiro do Sul para apresentação do Projeto Trânsito Compartilhado – Ação Integrada de Educação para o Trânsito.

Na segunda-feira passada (11), a Superintendente da PRF no Acre, Inspetora Liége Vieira, esteve na Câmara Municipal de Feijó, juntamente com os agentes do Grupo de Educação para o Trânsito e levou o projeto para as autoridades locais.

Na terça-feira (12), os policiais rodoviários federais foram até Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do estado, onde expuseram os objetivos da campanha para vereadores e demais agentes públicos na Casa Legislativa daquela cidade. Finalmente, na manhã da quarta-feira (13), os agentes da PRF participaram de reunião com representantes da prefeitura de Cruzeiro do Sul para tratar da campanha.

O Projeto Trânsito Compartilhado (PTC) tem como foco a indução de políticas públicas integradas. Por meio de ações educativas, o PTC visa à formação de cidadãos capazes de refletir e atuar como agentes transformadores na construção de um trânsito mais seguro para toda a municipalidade.

As ações conjuntas da PRF com os atores locais são importantes para intensificar as atividades preventivas, com foco na segurança viária, em especial na prevenção e redução dos acidentes e da violência no trânsito. Faz parte ainda do escopo da instituição aumentar a percepção de segurança nas rodovias federais, sem deixar de exercer as demais atribuições previstas em lei.