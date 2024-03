Prefeitura começa limpeza das ruas e calçadas após vazante do rio Acre

As águas do rio já começaram a baixar e outros transtornos começaram a surgir, que é o acúmulo de lama nas calçadas e ruas da cidade, mas a prefeitura está agindo rápido na limpeza para que o fluxo de pessoas e veículos voltem a normalidade. Na rua 24 de abril, no Segundo Distrito da cidade, o mutirão de limpeza começou cedo.

“O serviço da prefeitura não para. A SMCCI está monitorando a baixa do rio onde tem as ruas que estão surgindo, que tem mais movimentos. São 24 horas de trabalho. Todas as secretarias estão de olho, cuidando lá do Parque de Exposição. Temos os trabalhadores nossos da prefeitura também nas escolas cuidando das pessoas. Tem gente cuidando, limpando a cidade, limpando a rua”, explicou o prefeito.

A Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI) vem se programando para a limpeza das vias, desde os primeiros sinais de vazante.

“Nós estamos com cinco carros-pipas aqui. Estamos com mais de 50 homens. A demanda for aumentando, a gente vai aumentando as equipes. Nós temos mais de 350 homens que estão já desde a retirada das famílias quando começou o rio encher. Por determinação do prefeito, estamos empenhados para dar nesse momento prioridade a essas pessoas”, disse o secretário da SMCCI.

Os moradores dessa casa também estão aproveitando a vazante para fazer a limpeza.

“Eu estava falando que na alagação anterior, no ano passado, na hora que viemos para fazer a limpeza e a mudança, estava tudo com a lama ainda, original. E esse ano, graças a Deus, felizmente, quando viemos com as outras coisas que tivemos a oportunidade de levar, já não teremos esse transtorno, né? Já vai estar limpinho, graças a Deus. Obrigado”, expressou a professora Joseine Leão.

Por Assecom/Prefeitura