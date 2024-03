Prefeitura apresenta plano de ação de R$ 7,2 mi ; recurso pode ser liberado na próxima semana

Com o estado decretando situação de emergência em 19 dos 22 municípios do estado, devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias, causando inundações e o transbordamento de igarapés e rios, o prefeito Tião Bocalom (PP) disse na manhã desta sexta-feira, 1°, que a equipe já apresentou um plano de ação ao governo federal. A declaração ocorreu em entrevista na TV 5.

Segundo ele, houve um encontro com o ministro da Integração Waldez Góes, onde foi explanado a situação do município em meio à enchente. “O ministério reconheceu sumariamente e graças a Deus, as coisas andaram bem. Todos estão preparando seu plano de trabalho. Rio Branco apresentou um plano de R$ 7,2 milhões”, declarou.

Bocalom garantiu ainda que o governo federal deverá liberar os recursos até a próxima semana. “Até segunda ou terça, deve liberar dinheiro”, comentou.

O Rio Acre está acima da cota de transbordo e, na manhã desta sexta-feira, 1°, chegou a 17,22 metros.

O decreto foi publicado no domingo, 25 de fevereiro em edição extra do Diário Oficial do estado, e diz que a medida tem validade de 180 dias. Segundo o governo, a medida foi tomada considerando prognósticos técnicos que apontam a ocorrência de chuvas acima da média climatológica esperada para o período.