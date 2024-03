População reclama que Saerb está mandando água “barrenta” para residências

Foto: imagem ilustrativa – Flávio Aires/reprodução

Depois que populares de Rio Branco procuraram o ac24horas para reclamar da turbidez com que a água do Serviço de Água e Esgoto da capital(Saerb) está chegando nas residências, nesta quinta-feira (14), o diretor-presidente do serviço, Enoque Pereira, esclareceu o motivo do tom marrom na água.

Segundo o presidente da autarquia, com a falta de abastecimento de água nos dias anteriores, uma crosta de barro se forma nos encanamentos em que a água voltou a circular, fazendo com que, momentaneamente, a água chegue nas torneiras dos usuários barrenta. “É como acontece na nossa casa. Se deixarmos uma mangueira usada para secar, se forma uma poeira no interior. O que pode estar acontecendo é a mesma coisa que acontece em qualquer mangueira, só que numa dimensão maior porque essa ‘mangueira’ no caso é a própria rede de abastecimento. A próxima água que vier vai chegar na ponta mais escura que o comum, mas o problema é resolvido pela própria circulação da água e não deve demorar mais que alguns minutos. Em alguns pontos de Rio Branco temos a descarga de rede, onde fazemos esse desvio da água barrenta antes de direcionarmos os fluxos pras casas, mas são poucos”, disse Enoque Pereira.