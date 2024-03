Ponte de Brasiléia deverá passar por vistoria após enchente, diz governo

Devido a maior enchente histórica do Rio Acre, que atingiu 15,58 metros em 2024 no município de Brasiléia, o governador Gladson Cameli (PP) revelou nesta sexta-feira, 1°, que devido ao impacto das águas a estrutura da Ponte Metálica José Augusto – que liga Brasiléia e Epitaciolândia, vai precise passar por uma vistoria técnica.

De acordo com o chefe do executivo estadual, como engenheiro, ele entende que é necessário uma ação para evitar danos maiores à população do município. “Determinei que técnicos e engenheiros de cálculos e estrutura fossem lá. A ponte com certeza deve ter tido a estrutura danificada. Nós temos que prevenir e tomar as medidas necessárias Eu não posso é deixar uma situação daquelas que pode acontecer um desastre”, declarou.

Segundo a Defesa Civil, o número de pessoas afetadas pela alagação já ultrapassa mais de 100 mil em todo o estado. Dentro desse quantitativo estão as pessoas desabrigadas, as desalojadas e aquelas que, mesmo com a chegada das águas, não saíram de suas casas.