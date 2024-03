PF chama homem que promoveu “caçada” a R$ 2 mil de imbecil

O Polícia Federal, Edkallenn Lima, que atuou por anos na Superintendência da PF no Acre, é mais um revoltado com a “brincadeira” promovida pelo dentista Júnior Nascimento, que, no último domingo, 10, escondeu R$ 2 mil na rotatória localizada na Estrada do Calafate. Dezenas de pessoas que foram em busca do dinheiro promoveram danos ao patrimônio público.

O dentista já declarou que não incentivou ninguém a danificar o local e que vai se reunir com a prefeitura de Rio Branco. Já o Ministério Público afirmou que aguarda a perícia realizada pelo município para decidir se representa contra Nascimento.

Na rede social, Edkallenn criticou a atitude do dentista e chamou a atitude de imbecil.