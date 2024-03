PM prende suspeito e recupera carro roubado no Praia do Amapá

Um indivíduo foi preso e um veiculo GM Corsa Classic de cor branco, foi recuperado pela Policia Militar na noite de terça-feira, a ocorrência foi na rua Major Salinas, no loteamento Praia do Amapá.

Uma Guarnição do 2º Batalhão foi acionada pelo COPOM para atendimento de ocorrência de roubo com emprego de arma de fogo, onde vários objetos foram subtraídos de uma residência, inclusive um veiculo GM Corsa Classic de cor branca.

Com todas as características informadas, os militares iniciaram o deslocamento até o local, no caminho um veículo Corsa Classic de cor branca que vinha em direção a viatura policial foi visualizado, a equipe policial iniciou um acompanhamento e durante o trajeto um homem pulou do carro em movimento e fugiu.

Os policiais continuaram seguindo o carro e conseguiram realizar a abordagem, um envolvido foi conduzido e o automóvel encaminhado a delegacia.

SEGUNDO SUSPEITO É PRESO COM ARMA DE FOGO E OBJETOS ROUBADOS

Os policiais continuaram as buscas pelo pelo indivíduo que pulou do carro em movimento. Em patrulhamento no bairro Taquari o suspeito foi avistado saindo de uma casa abandonada.

A equipe policial deu ordem de parada, porém não foi obedecido e o homem empreendeu fuga retornando para a casa abandonada que teria saído, os militares foram ao local e interceptaram o homem.

Durante a abordagem e busca pessoal foi encontrada uma arma de fogo e munições e no interior da casa abandonada os policiais encontraram objetos roubados (televisão de 60 polegadas, notebook ).

Os policiais encaminharam o envolvido e os objetos recuperados à delegacia de flagrantes (Defla).

Por Ascom/PMAC