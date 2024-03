Polícia Militar apreende drogas e câmera de monitoramento no Recanto dos Buritis

A Polícia Militar apreendeu na manhã desta sexta-feira, 1º de março, 49 invólucros plásticos contendo maconha, uma câmera de videomonitoramento, um celular e R$ 41 reais em dinheiro, provavelmente, oriundos do tráfego de entorpecentes. A ação ocorreu no bairro Recanto dos Buritis.

Uma guarnição realizava patrulhamento de rotina no bairro quando um indivíduo saiu em fuga ao avistar a viatura policial, correndo para o interior de um beco. De imediato, os militares seguiram no acompanhamento à pé, porém, não foi possível alcançá-lo. No trajeto, o homem deixou cair uma sacola contendo a droga e o dinheiro.

Ainda nas proximidades do local, a guarnição encontrou um celular que estaria logado a uma câmera de vídeo monitoramento. O fato causou estranheza aos militares que, ao seguir as imagens, chegaram até uma câmera que, certamente, monitorava a chegada da polícia.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia da segunda regional, para que fossem dados os encaminhamentos cabíveis.