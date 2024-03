Polícia Civil do Acre entrega armas e promove capacitação para agentes em Tarauacá e Feijó

Na última quarta-feira, 06, a Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou uma significativa ação em Tarauacá e Feijó, entregando um total de 15 armas de fogo do tipo Berettas aos policiais civis dessas regiões. A entrega faz parte de um esforço contínuo do governo do estado para fortalecer a segurança e a eficácia das forças policiais locais.

Além da distribuição do armamento, a PCAC também organizou a manutenção do material bélico de cautela pessoal, sob a coordenação da Coordenadoria de Armas e Munições. Essa iniciativa visa garantir que os equipamentos estejam em perfeitas condições para o uso operacional, contribuindo para a segurança tanto dos policiais quanto da população.

“Esses programas de treinamento são essenciais para manter os profissionais atualizados com as melhores práticas e técnicas operacionais, garantindo um serviço policial de qualidade e eficaz”, explicou o delegado de polícia e diretor do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), Pedro Paulo Buzolin.

Paralelamente à entrega das armas, está em andamento uma série de capacitações para os agentes de polícia. A Academia de Polícia (Acadepol) está ministrando o curso de Operador de Carabina, destinado a 14 agentes, e sete policiais estão passando por um processo de reciclagem na Clínica de Pistola.

Segundo o diretor da Academia de Polícia (Acadepol), delegado Fabrizzio Sobreira, a gestão está comprometida em garantir que os policiais civis estejam continuamente capacitados e atualizados para enfrentar os desafios em constante evolução do cenário da segurança pública.

“Além das capacitações regulares de reciclagem, estamos intensificando nossos esforços para proporcionar treinamento específico sobre o manuseio de novos armamentos e a adoção de novas tecnologias. Reconhecemos a importância de estarmos à frente das táticas e estratégias utilizadas pelo crime organizado, e é por isso que investimos em programas que visam capacitar nossos profissionais para lidar eficazmente com essas ameaças”, disse Fabrizzio Sobreira.

“Estamos comprometidos em fornecer os recursos necessários para que nossos policiais possam desempenhar seu trabalho com eficiência e segurança”, afirmou o Delegado-Geral da PCAC, Dr. Henrique Maciel. “Essas armas representam um investimento importante na capacitação de nossos policiais civis e demonstram nosso compromisso em garantir a proteção da população”, enfatizou.

O investimento em armamento e treinamento reflete o compromisso da Polícia Civil do Acre em aprimorar suas operações e garantir a segurança da comunidade. Essas medidas são parte integrante de uma estratégia mais ampla para combater o crime e promover um ambiente seguro e tranquilo para todos os cidadãos acreanos.

Por Ascom/PCAC