PIB do 4º tri é compatível com perspectiva de atividade maior no início de 2024

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) no quarto trimestre de 2023, com estagnação frente ao trimestre anterior, é compatível com perspectiva de maior ritmo de expansão da atividade nos três primeiros meses deste ano, avaliou a Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda nesta sexta-feira (1º)

A SPE ponderou que a indústria voltou a avançar no último trimestre do ano passado, enquanto o ritmo de serviços deixou de desacelerar.

“Por ora, a expectativa de crescimento da SPE para o PIB de 2024 é de 2,2%”, disse a secretaria em nota, prevendo um crescimento mais homogêneo entre atividades impulsionadas pelo patamar menos contracionista dos juros e as atividades não-cíclicas.

De acordo com o IBGE, o PIB brasileiro cresceu 2,9% no ano passado.

O resultado ficou acima da expectativa do mercado, que esperava alta de 2,2% no ano, de acordo com pesquisa da Reuters. O governo esperava alta de 3%, em linha com o crescimento registrado em 2022.

O maior destaque positivo, segundo o IBGE, foi a agropecuária, que cresceu 15,1% de 2022 para 2023.

Indústria e serviços também tiveram crescimento, de 1,6% e 2,4%, respectivamente.