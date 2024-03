Pesquisa confirma que tomar vinagre de maçã leva à perda de peso

Consumir uma colher de sopa de vinagre de maçã, logo pela manhã, pode levar à perda de peso em semanas, segundo estudo publicado nessa terça-feira (12/3), na revista BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Pesquisadores da Universidade do Espírito Santo de Kaslik, no Líbano, sugerem que a cidra de maçã tem efeitos benéficos para melhorar parâmetros metabólicos relacionados à obesidade.

Emagrecimento com vinagre de maçã

A pesquisa contou com a participação de 120 jovens com idade média de 17 anos e índice de massa corporal (IMC) entre 27 e 34, que compreendem sobrepeso e obesidade.

Os voluntários foram separados em quatro grupos. Cada grupo de 30 pessoas recebeu doses diárias de 5ml, 10ml ou 15ml de vinagre de maçã (esta última equivalente a uma colher de sopa) misturadas em 250ml de água ou de um placebo com água pela manhã ao longo de 12 semanas – cerca de três meses.

Os jovens também deveriam registrar tudo o que comiam em um diário alimentar e anotar suas rotinas de atividades físicas.

Os voluntários que beberam o vinagre de maçã perderam, em média, entre 6 e 9 quilos em três meses e reduziram o IMC de 2,7 a 3 pontos. Os melhores resultados foram observados entre aqueles que receberam maiores doses do ingrediente.

Para as pessoas que consumiram 15ml de vinagre de maçã, o peso médio passou de 77 kg para pouco mais de 70 kg. No grupo de 10ml, o peso foi de 79 kg para 72 kg. E no de 5ml, de 79 para 74kg. Os que receberam o placebo tiveram uma queda média de apenas 0,3 kg após as 12 semanas.

Exames de sangue mostraram que os participantes também melhoraram as taxas de açúcar e colesterol.

“Estes resultados sugerem que o vinagre de maçã pode ter benefícios potenciais na melhoria dos parâmetros metabólicos relacionados à obesidade e distúrbios metabólicos em indivíduos obesos”, escreveu o principal autor do estudo, Rony Abou-Khalil, no artigo.



Os pesquisadores acreditam que a descoberta pode contribuir com as intervenções dietéticas destinadas ao tratamento da obesidade. Mas eles também reconhecem que o número limitado de participantes e de semanas do experimento não foram suficientes para avaliar possíveis efeitos colaterais do consumo do ingrediente a longo prazo.

