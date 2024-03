Patrícia Poeta não segura emoção ao reencontrar mãe de Isabella Nardoni

Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, participou do “Encontro” desta terça-feira (12) e falou da possibilidade de o pai e assassino de sua filha ser solto. Durante a conversa, Patrícia Poeta não conseguiu conter a emoção e acabou caindo no choro ao relembrar detalhes da entrevista que fez com a convidada há 16 anos.

Ao rever trechos do momento, a apresentadora disse: “Eu vou contar uma coisa que nunca tive a oportunidade de falar… Eu fui para essa entrevista sabendo de toda essa responsabilidade, pois as pessoas queriam saber o que seu coração estava falando naquele momento. Eu era uma intermediária, então, eu segurei esse choro a entrevista inteira. Mas, quando cheguei em casa, eu desabei”.

Patrícia Poeta revelou que, na expectativa para conversar novamente com Ana Carolina Oliveira, sentiu novamente aquela sensação: “Ontem, na minha casa, sabendo que a gente ia se reencontrar, eu… Aquela emoção que segurei lá trás, pois o meu senso de responsabilidade é maior, eu segurei o máximo para que nada interferisse o que você tinha para contar. Nada era mais importante do que aquilo”.

ABRIU O CORAÇÃO

Com a voz embargada, a apresentadora do “Encontro” voltou a falar do estado que ficou após a entrevista que emocionou o país. “Mas, sem dúvidas, essa foi uma das entrevistas que mais marcaram a minha vida, a minha carreira… Eu lembro que, quando fui entrevistar você, o meu filho tinha a idade da Isabella. Então, quando cheguei em casa, eu realmente desabei. Eu fiquei chorando no banho de tão forte que foi”, concluiu Patrícia Poeta.

Veja o vídeo:

Com os olhos lacrimejados, a mãe de Isabella Nardoni respondeu: “Mesmo sendo muito recente, foi algo muito respeitoso. Você simplesmente me ouviu e eu pude falar o que estava sentindo em relação a ela e ao momento em que ela não estava mais. Eu sempre falo que tenho o maior carinho e respeito por você justamente por esse cuidado que teve comigo naquela época”.

