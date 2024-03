Páscoa 2024: como fazer ovos de chocolate trufado em casa

Com a Páscoa se aproximando, é normal que o preço do chocolate, um dos principais doces da ocasião, sofra um aumento considerável, ainda mais quando os tradicionais ovos entram em cena. Contudo, um outro fator fará com que o valor do chocolate suba ainda mais, registrando a maior alta em 40 anos.

Na última sexta-feira, 15, a tonelada do cacau, matéria-prima do chocolate, subiu mais de US$ 613, triplicando seu preço em relação ao ano anterior. Entre os vários aspectos que justificam esse fenômeno está o desenvolvimento do foco da monilíase do cacaueiro, uma doença que atingiu em cheio as plantações de cacau entre os anos de 2022 e 2023, causando impacto na produção do fruto na América Latina.

Além disso, mudanças climáticas causadas também pelo El Niño, que afetam diretamente a produção do cacau no continente africano. Segundo Matheus Mans, na matéria ‘Preço do cacau chega ao maior patamar em 40 anos e deve impactar chocolate’, os desdobramentos desses fatores certamente vão reverberar no bolso do consumidor final, embora ainda não haja uma prospecção completa sobre o quanto o chocolate vai encarecer.

Há, no entanto, alternativas para quem não quer abrir mão do doce nesta época do ano sem precisar gastar valores exacerbados, como fazendo ovos de Páscoa caseiros. A temperagem do chocolate ou o preparo de versões mais elaboradas, a exemplo do trufado, podem até assustar, mas não são impossíveis.

O confeiteiro Bertrand Busquet ensina o passo a passo e compartilha dicas de como preparar o ovo de Páscoa trufado ideal.

Veja a receita:

Ingredientes 1 kg de chocolate ao leite ou meio amargo

10g de manteiga de cacau em pó (mycryo)

4 formas de silicone com três partes 1 termômetro culinário Para o recheio

160g creme de leite fresco

320g chocolate meio amargo ou ao leite Modo de preparo

1. Leve o chocolate ao microondas, por um minuto, na potência máxima.

2. Retire, misture e volte ao microondas por mais 30 segundos.

3. Repita o processo: retire, misture e volte ao microondas por mais 30 segundos. E de novo, de novo até o chocolate derreter completamente e chegar aos 40º C.

4. Quando estiver com essa consistência (acho que temos essa cena dele levantando a espátula com chocolate), deixe o chocolate esfriar até 34º C.

5. Polvilhe a manteiga de cacau em pó, misture.

6. Espere a temperatura baixar – até 31º C para chocolate amargo ou 29º C para ao leite – e distribua o chocolate nas formas. Repare que a base tem uma marcação. Encha de chocolate até essa marca. Por cima, coloque o molde menor e, com o molde maior, pressione um pouco.

7. Leve as formas para a geladeira, por uns 20 minutos (não mexa!).

8. Quando pronta, a casquinha de chocolate vai desgrudar sozinha da forma.

Para o recheio

1. Aqueça rapidamente o creme de leite, até começar a levantar fervura.

2. Despeje sobre o chocolate, aguarde 30 segundos e mexa.

3. Leve para geladeira para firmar.

4. Espalhe a trufa com cuidado sobre a casca de chocolate já pronta (mantenha a casca na forma, para não quebrar).

5. Por cima, sele o recheio com uma camada fina de chocolate – o processo de derretimento do chocolate para a cobertura é o mesmo usado para fazer a casca do ovo. Use uma colher para espalhar.

6. Espere o chocolate firmar e está pronto para embalar.

Fonte: Terra