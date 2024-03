Pai de vítima de acidente aéreo diz que só penalidade exemplar acaba com transporte clandestino no AC

Familiares e amigos de Suanne Lostanaud Camello, 30, segunda vítima fatal de um acidente aéreo em Manoel Urbano, no interior do Acre no dia 18 de março, estão velando o corpo da jovem neste domingo (31), no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. A jovem faleceu no último dia 27, num hospital especializado no Amazonas.

Francisco Ferreira Chaves, pai de Suanne, disse que o impacto da aeronave – que estava acima da lotação – causou na filha fratura na bacia e deslocamento da perna direita, deixando-a desacordada imediatamente. “Talvez por isso ela tenha se queimado tanto, porque o Matheus [esposo de Suanne] e um outro passageiro tiveram que tirar ela do avião sozinhos. Talvez se ela tivesse acordada e com condições de se ajudar, estaria viva”, disse. Após ser reanimada ainda no local, Suanne jamais recobrou a consciência.

Perguntado sobre de quem acredita ser a responsabilidade pelo acidente, Francisco Ferreira afirmou que para o caso da filha nada importa, mas é importante que seja dado o exemplo de penalidade para impedir que aviões clandestinos continuem fazendo transporte irregular de passageiros no interior do estado. “Esse tipo de voo com aviões clandestinos é comum, até policiais vão de um município pra outro nesses aviões, ninguém faz nada. A minha filha morreu, agora não me importa dinheiro, pena, nada, porque a única coisa que eu queria era que ela estivesse viva. Mas acho que esse tipo de transporte tem que acabar, isso tem que parar”, opinou.

Com a morte, Suanne Lostanaud Camello deixou uma filha, de 7 anos, que está a caminho do velório. “Quando ela chegar aqui nós vamos conversar, explicar que a mãe dela morreu, com calma”, disse Francisco.