Oscar 2024: conheça os cenários dos principais filmes indicados à premiação

Os filmes indicados às categorias do Oscar 2024 foram revelados no dia 23 de janeiro. A premiação, marcada para 10 de março, às 20h, no Teatro Dolby, em Los Angeles celebra e reconhece os melhores profissionais da indústria cinematográfica e filmes do ano anterior ao da cerimônia.

“Oppenheimer” liderou as indicações, com 13 menções. Em seguida, “Pobres Criaturas”, com Emma Stone e Mark Ruffalo, conquistou 11 indicações e, em terceiro lugar, ficou o filme de Martin Scorsese, “Assassinos da Lua das Flores”.

Em seguida vem o filme que travou uma disputa com Oppenheimer desde a estreia, “Barbie” concorre em oito categorias. A diretora do filme, Greta Gerwig, e a protagonista, Margot Robbie, não foram indicadas.

Em comum, vários dos filmes indicados possuem como pano de fundo cenários incríveis para compor suas narrativas, como as ruas de Nova York, o lifestyle de Los Angeles, as luzes de Seul e grandes cidades, como Boston e Londres.

A seguir, confira onde os principais filmes indicados ao Oscar 2024 foram filmados:

Nova York

Nova York, que já foi cenário de muitas produções de sucesso, continua aumentando sua lista. “Vidas Passadas” e “Maestro” são os dois filmes indicados na maior premiação da indústria cinematográfica que se passam na terceira cidade mais populosa das Américas. Enérgica, vibrante e até mesmo caótica, mas sempre bem-vinda, Nova York está em constante movimento.

Com atrações imperdíveis em todas as épocas do ano, não faltam motivos para visitar a cidade. A Time Square e o Empire State Building são pontos clássicos que valem estar no roteiro, mas NY sempre nos apresenta algo de novo, mesmo dentro do clássico – como o passeio ao anoitecer ao redor da Estátua da Liberdade a bordo de um barco a vela ou, ainda, a viagem com foco na gastronomia com os novos endereços que pipocaram nos quatro cantos da cidade.

Londres

Com dez indicações em outras categorias além de Melhor Filme, “Pobres Criaturas” tem como um dos destaques a capital da Inglaterra.

Entre suas famosas cabines telefônicas vermelhas, Londres recebe visitantes para um roteiro pelo Palácio de Buckingham, Abadia e Palácio de Westminster, onde fica o Parlamento, o Big Ben – que fica ao lado – e o Rio Tâmisa, onde você vai admirar a magnitude da London Eye.

Para completar sua visita, a tranquilidade dos parques Regent, Victoria e Hyde são essenciais.

Los Angeles

Com sete indicações na premiação, “Barbie” exibe os dias ensolarados e a vibração de Los Angeles no filme. Palm Springs, cidade no deserto da Califórnia, é uma das referências: a casa da Barbie foi recriada em estúdio tendo como base a arquitetura modernista da região e as montanhas no horizonte.

Fora dos estúdios, Margot Robbie e Ryan Gosling, que interpreta o boneco Ken, também foram flagrados em cenas externas pelas ruas de Venice Beach, distrito de Los Angeles a cerca de meia hora do centro da cidade.

Boston

“American Fiction” é o filme indicado na premiação deste ano que pode despertar o desejo de conhecer Boston, capital de Massachusetts.

Uma vez pela cidade, conhecida por sua proximidade com a Universidade de Harvard e o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), além de seus inúmeros museus, vale visitar North End, bairro italiano conhecido por sua atmosfera encantadora, ruas de paralelepípedos e uma infinidade de restaurantes autênticos.

Seul

“Vidas Passadas” também se passa na capital da Coreia do Sul, Seul. Uma metrópole dinâmica e um centro de compras, gastronomia, cultura e história. Além do filme indicado, a viagem vale para quem está viciado nos dramas coreanos de todos os gêneros possíveis, desde comédias românticas a suspenses e distopias pós-apocalípticas.

Mas algo que a maioria tem em comum é fazer quem assiste ter vontade de visitar o país e experimentar a gastronomia local de uma cidade funciona 24 horas, com bares, restaurantes, cafés e karaokês com portas abertas a todo momento. O Palácio Gyeongbokgung, Parque Namsan e os mercados de rua são algumas sugestões da ferramenta KAYAK.

Entre as cinco cidades, confira quais são as mais buscadas para viagens que podem acontecer de março a setembro de 2024 segundo a KAYAK:

1.Nova York, Estados Unidos

2.Londres, Reino Unido

3.Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos

4.Boston, Massachusetts, Estados Unidos

5.Seul, Coreia do Sul

“Ter os filmes mais reconhecidos como referência para decidir o próximo destino e embarcar para lugares que proporcionam a experiência de conhecer de perto a história e cultura do país, é sempre uma boa alternativa”, comenta Gustavo Vedovato, Country Manager do KAYAK no Brasil.

O levantamento foi realizado no dia 8 de fevereiro de 2024, na base de dados do KAYAK, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos de Nova York, Londres, Los Angeles, Boston e Seul. Como datas de buscas foram consideradas de 07/08/2023 a 07/02/2024. Para datas de viagem, foram considerados os períodos entre 10/03/2024 e 10/09/2024.