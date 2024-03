O que a cor da urina pode revelar sobre a saúde? Médico explica quando entrar em alerta

Por outro lado, a ingestão insuficiente de água representa riscos de sub-hidratação, que pode resultar em desidratação, fadiga e desempenho cognitivo e físico fracos.

Quanta água você deve beber?

Quando se trata de hidratação, não há uma recomendação única para todos, mas como urologista, posso fornecer algumas diretrizes para ajudá-lo a encontrar o que pode funcionar melhor para você. As Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos sugerem cerca de 15,5 copos (3,7 litros) de líquidos por dia para homens e 11,5 copos (2,7 litros) para mulheres, o que inclui todas as bebidas e alimentos. No entanto, as necessidades individuais podem variar muito com base em fatores como peso corporal, nível de atividade e estado de saúde.

Para uma abordagem mais personalizada, recomendo começar com 30 mililitros (ou 1 onça) de água por quilo (2,2 libras) de peso corporal por dia. Isso leva em conta as diferenças individuais de massa corporal e pode ser ajustado com base em suas atividades diárias. Se você for mais fisicamente ativo, ou se viver em um clima quente, pode ser necessário aumentar a ingestão de água em 500 a 1.000 mililitros (cerca de 17 a 34 onças) por dia.

Também é importante ajustar essas recomendações para condições de saúde específicas. Por exemplo, pacientes com cálculos renais podem precisar de mais água para ajudar a gerenciar sua condição, enquanto aqueles com problemas cardíacos ou renais podem precisar limitar sua ingestão de líquidos.

Gênero, idade e estado de saúde também desempenham papéis críticos na determinação da quantidade certa de água para você. Homens geralmente requerem mais líquidos que mulheres devido ao tamanho corporal médio maior, e adultos mais velhos podem precisar prestar mais atenção à hidratação devido a uma diminuição do senso de sede.

Independentemente dessas diretrizes, os melhores indicadores de hidratação adequada são raramente sentir sede e ter urina de cor amarelo claro. Ouça seu corpo e ajuste a ingestão de água com base na sede, na cor da sua urina e como se sente, garantindo que você permaneça bem hidratado para uma saúde ótima.

O que a cor da sua urina está dizendo

Vermelho ou rosa: Às vezes, comer alimentos como beterrabas ou frutas vermelhas pode tornar sua urina vermelha ou rosa. No entanto, se você notar que sua urina permanece vermelha ou rosa ao longo do tempo, pode significar que há sangue nela. Essa mudança é algo que você não deve ignorar, e é uma boa ideia falar com um médico sobre a mudança, pois pode ser um sinal de alerta para cânceres de bexiga e rins ou condições benignas como uma próstata aumentada.

Marrom escuro ou cor de chá: Urina que parece marrom escuro ou cor de chá pode ser um sinal de que você não está bebendo água suficiente. Se você tem bebido bastante líquidos e sua urina ainda está escura, pode ser um sinal de problemas no fígado ou outras questões de saúde.

Azul ou verde: Ver azul ou verde no vaso sanitário pode ser surpreendente, mas pode ser devido a certos medicamentos ou corantes em alimentos.

Amarelo vibrante: Vitaminas do complexo B podem tingir sua urina com uma tonalidade amarelo vibrante. Esse efeito, embora inofensivo, é um bom lembrete de como a dieta e os suplementos podem influenciar as funções corporais.

O que a clareza da sua urina significa?

A urina turva pode ser um sinal de infecção ou um problema com seus rins.

Além disso, vale ressaltar que a presença de sêmen na urina também pode alterar a clareza da urina, fazendo-a parecer turva.

Uma aparência turva muitas vezes é benigna e se resolve por si só e pode ser natural ou um efeito colateral de medicamentos ou cirurgias para uma próstata aumentada.

O que o odor da sua urina diz?

Normalmente, a urina tem um odor suave, mas cheiros fortes ou incomuns podem indicar um problema. Um odor forte de amônia pode sugerir desidratação. Um cheiro ruim ou incomum pode ser um sinal de infecção do trato urinário.

Consumir certos alimentos, especialmente aqueles que são picantes ou contêm ingredientes fortes, também pode afetar o odor da sua urina.

Alimentos como aspargos, café e alguns peixes podem produzir um cheiro distintivo devido aos compostos específicos que contêm, que são excretados na urina.

Um ‘boletim’ urinário

Quando se trata de entender sua saúde, sua urina pode agir como um boletim diário. Prestar atenção à sua cor, clareza e odor oferece pistas valiosas que podem indicar problemas de saúde subjacentes.

Se você notar mudanças na sua urina que não voltam ao normal, é melhor ser cauteloso e conversar com um profissional de saúde.

Lembre-se, pegar potenciais problemas de saúde precocemente pode fazer toda a diferença. Então, antes de dar descarga da próxima vez, dê uma olhada rápida — pode ser mais informativa do que você pensa.