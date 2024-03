Rio Acre sobe para 17,68m e transforma cheia de 2024 na 3ª maior da história

Foto: Sérgio Vale/Ac24horas

O rio Acre em Rio Branco alcançou o novo recorde do ano e mediu 17,68m às 15h deste domingo, 3, transformando a atual cheia do rio Acre na terceira maior da história, desde que o nível passou a ser documentado.

A maior cheia já registrada na capital foi no dia 4 de março de 2015, quando o rio atingiu incríveis 18,40m; a segunda maior foi há 11 meses, no dia 3 de abril de 2023, quando o manancial subiu aos 17,72m. Agora, na terceira posição está o dia 3 de março de 2024, com 17,68. Seguem-se na quarta e quinta posição no ranking das maiores alagações as de 14 de março de 1997 (17,66m), e 25 de fevereiro de 2012 (17,60m), respectivamente.

A cheia do rio Acre em Rio Branco vem afetando a rotina de mais de 60 mil pessoas. Mais de 100 ruas foram tomadas pela água, causando o alagamento de milhares de residências. 2.431 pessoas já foram colocadas em 9 escolas que funcionam como abrigos públicos, e no Parque de Exposições Wildy Viana, no segundo distrito da capital, segundo levantamento divulgado há dois dias, mas o números devem ter aumentado significativamente.