Na Avenida Sobral, pacientes e funcionários da UPA tem que acessar o local de barco

Mesmo com a descida do nível do rio Acre, a avenida Sobral, no fim da ladeira do Bola Preta, na região da baixada, segue interditada para veículos nesta sexta-feira, 8. Funcionários e pacientes da UPA da Sobral tem que acessar o hospital de barco.

Segundo moradores, a água que afeta a região vem do Canal da Maternidade e fica empossada porque as saídas estão impedidas por grande quantidade de lixo, que acabam também vazando para o rio.

No local não há isolamento de nenhuma autoridade de trânsito, apesar da água estar a 1 metro de profundidade em alguns pontos. Um barco da Secretaria de Saúde do Acre, operado por funcionários de uma terceirizada, está no local fazendo a travessia gratuita de funcionários e pacientes da Unidade de Pronto Atendimento Franco Silva (UPA da Sobral). Para outros populares, outro barco faz a travessia, ao preço de R$ 2.