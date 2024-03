Motorista que matou mototaxista atropelado vai responder pelo crime em júri popular

Josemar dos Santos Silva, motorista que atropelou e matou o mototaxista Lucas Fernandes dos Santos (25), no dia 7 de maio de 2023, na Estrada da Floresta, em Rio Branco, vai responder pelo crime em júri popular. A decisão é do Juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Flávio Mariano Mundim. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 na manhã desta quarta-feira (20).

Em setembro do ano passado, a Câmara Criminal já havia pegado o pedido de habeas corpus feito pela defesa do acusado que permanece preso no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde na Capital.

De acordo com a Justiça, Josemar dos Santos será julgado por homicídio, além dos crimes de deixar de prestar socorro à vítima, fugir do local para escapar da responsabilização civil e criminal, e ainda por conduzir veículo automotor sob influência de bebida alcoólica.

Conforme a denúncia, no dia do acidente, o acusado agiu com dolo eventual ao dirigir o veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Além disso, por estar em “velocidade incompatível com a segurança do trânsito” e no acostamento da via.

Além disso, Silva deixou de prestar socorro à vítima ou de solicitar auxílio de autoridade pública após o acidente e ainda saiu do local para fugir da responsabilidade penal e civil.