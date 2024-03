Morre menino em coma há mais de 2 anos após afogamento em piscina

O menino Arthur Rodrigues Miranda, 6 anos, morreu após ficar mais de dois anos em coma, desde que se afogou em uma piscina na cidade de Iporá (GO).

A informação foi confirmada em um perfil que a família mantinha nas redes sociais nesse domingo (3/3). “Nosso Arthuzinho descansou. Ele foi encontrar com Deus”, disse uma amiga da família.

O velório ocorreu na manhã desta segunda-feira (4/3) em Iporá.

Arthur sofreu uma lesão cerebral grave em razão de um afogamento quando tinha 3 anos, em 2 de julho de 2021. Na ocasião, a mãe da criança, Kárita Rodrigues, o levou para a casa onde trabalhava como empregada doméstica por não ter com quem deixá-lo.

Enquanto lavava a área da frente da residência com uma máquina de pressão, deixou Arthur brincando de carrinho, na sala, com o patrão. Em seguida, a mãe sentiu falta do menino.

“Perguntei ao meu patrão onde estava Arthur, e ele disse que meu filho estava brincando com os cachorrinhos na cozinha. Fui atrás, e não o achei. Olhei para a piscina, aos fundos, e o Arthur estava boiando. Corri, pulei o pilar, puxei ele, mas já estava espumando a boca e o nariz. Na hora em que o vi desse jeito, gritei muito”, contou Kárita em entrevista ao Metrópoles, em janeiro de 2022.

De acordo com a estimativa de médicos, o menino ficou submerso por cerca de 15 minutos.

Arthur foi reanimado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Iporá e levado, de helicóptero, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O afogamento, no entanto, causou em Arthur uma lesão cerebral grave, que resultou em um estado de coma. A família compartilhava nas redes sociais cada melhora no estado de saúde dele e contava com ajuda dos seguidores para custear o tratamento.