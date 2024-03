Morre dona Iraci Messias, tia do governador Gladson Cameli

Faleceu nesta segunda-feira, 4, Iraci Carneiro Messias, tia do governador Gladson Cameli. A confirmação do óbito foi divulgada nas redes sociais do chefe do executivo acreano.

Cameli disse que palavras não são suficientes para expressar o quanto lamenta pela perda da dona Iracy. ‘Que o amor e as lembranças boas dela fiquem no coração da nossa família. Neste momento, rogo a Deus que nos dê conforto e forças para seguir. Que Deus lhe dê o descanso eterno”, escreveu o chefe do executivo acreano.

A reportagem buscou mais informações acerca do falecimento de familiar do governador, no entanto, não foi repassado detalhes e nem local do velório e sepultamento.