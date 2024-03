Militares pulam de caminhão que quase tombou no bairro Taquari

Um comboio do Exército Brasileiro que transportava bens de famílias atingidas pela cheia do rio Acre, no bairro Taquari, em Rio Branco, quase tombou com militares embarcados na manhã desta sexta-feira, 1.

Num vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher grava o momento em que militares chegam a pular do veículo, que está parcialmente tombado para a esquerda, depois que o caminhão tentou acessar a rua do Passeio, no segundo distrito.

Segundo a comunicação social do Exército Brasileiro, não há feridos e o caminhão foi resgatado.