Mil residências precisam ser vistoriadas antes do retorno das famílias afetadas pela enchente, diz Defesa Civil

FOTO: SÉRGIO VALE

Com o Rio Acre marcando 13,80 metros já fora da cota de transbordamento (14m), equipes da prefeitura de Rio Branco, coordenadas pela Defesa Civil, já se preparam para o esperado retorno das famílias afetadas pela enchente para suas residências. A volta para casa deve ocorrer apenas quando o manancial atingir a cota de 11 metros, considerada margem de segurança.

O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, conversou com a reportagem do ac24horas e disse que o trabalho é complexo e exige uma série de fatores, como, por exemplo, vistorias nas residências, nos bairros, verificação da energia elétrica e em poços de água. “O retorno das famílias para casa já está planejado e ocorre quando o Rio Acre atinge 11 metros, mas não é só isso, temos que olhar os bairros, ver poços, energia elétrica, ruas e outras situações menores. A gente vai montar um mutirão para verificar as casas mais complicadas e não só as residências, mas também o acesso de ruas para que elas voltem com dignidade”, garantiu.

Falcão relembrou que no ano passado, 200 casas tiveram danos pós-enchente e, segundo ele, apenas esse ano, a equipe deve fazer uma vistoria em pelo menos mil edificações, em variados pontos da capital. “Cerca de 200 casas desmoronaram ano passado por conta da enchente, este ano temos mil edificações em risco em vários bairros e vamos fazer a vistoria para que as famílias retornem em segurança. Repito, nós só retornaremos essas pessoas quando o seu bairro estiver em condições, ruas limpas, a sua casa desinfectada, vistoriada. Então nós manteremos as famílias nos abrigos até as condições de segurança serem atendidas para elas retornarem”, comentou.

O secretário da Zeladoria e Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, defendeu um retorno com segurança das famílias e adiantou que a prefeitura está realizando a limpeza nos bairros afetados pela enchente que se aproximou dos 18 metros na cidade. “Já começamos a fazer essa limpeza. Estivemos ali na Gameleira, na Baixada da Sobral também. Então, iniciamos com força total em todos os pontos onde já se pode fazer limpeza. Estamos lá no bairro da Base também e vamos continuar hoje [domingo] e durante toda a semana monitorando o rio. E nos locais que a gente já tem acesso, a gente vai entrar fazendo a retirada dos entulhos e fazendo baldeação nesses locais para que a população, em seguida, possam estar retornando para as suas casas”, ressaltou.