Mike Tyson enfrenta ator e youtuber Jake Paul em luta de boxe em julho, no Texas

Um dos nomes mais comentados do boxe atualmente está prestes a enfrentar uma das maiores lendas do esporte de todos os tempos. Mike Tyson enfrenta Jake Paul no boxe no dia 20 de julho, em Arlington, no Texas (EUA), no At&T Stadium, casa do time da NFL Dallas Cowboys. Outros detalhes sobre o duelo ainda serão divulgados.

– A maior luta do século 21, no maior estádio da NFL, esse é o jeito MVP de fazer as coisas. Seja você time Paul ou time Tyson, um torcedor antigo do boxe ou marinheiro de primeira viagem no esporte, você não vai querer perder esse evento. Não poderia estar mais animado para enfrentar a mão mais pesada de todos os tempos, Mike Tyson, no dia 20 de julho. Meu objetivo é me tornar campeão do mundo, agora tenho a chance de provar meu valor contra o maior campeão dos pesos-pesados do mundo, o homem mais malvado do planeta e o pugilista mais perigoso de todos os tempos. É hora de colocar Iron Mike para dormir – escreveu Paul no “X” (antigo Twitter), enquanto Tyson se limitou a escrever “Assinamos o contrato”.

No ano passado, Mike Tyson chegou a elogiar a atuação de Jake Paul no boxe. Diferentemente de muitos ex-atletas que discordam dos duelos de youtubers, a lenda elogiou o trabalho de Paul, a quem classificou como “herói”.



– Jake fez mais pelo boxe que alguns campeões. Eu sou fã de pessoas que sabem como colocar bundas no sofá. Esses são os caras que eu admiro. Eu gosto de vê-lo falando m***. Isso é lindo! Vende jornais, está nos divertindo. Você é o campeão, você é o meu herói! Temos que manter esse cara em evidência porque ele vai salvar o boxe enquanto continuar lutando. Ele é iluminado – disse Tyson ao documentário “Untold: Jake Paul and The Problem Child”.

Mike Tyson, 57, retorna ao ringue após quase quatro anos. A última vez em que esteve em ação foi quando enfrentou Roy Jones Jr, em uma luta de exibição que terminou empatada. Em 20 anos como profissional, ele venceu 50 duelos (44 por nocaute) e perdeu seis durante e reinou como campeão mundial peso-pesado entre 1986 e 1990.

Jake Paul, 27, venceu nove vezes (seis por nocaute) e perdeu uma na carreira. Ele vem de três vitórias consecutivas, a última delas sobre Ryan Bourland no último sábado.



Por COMBATE