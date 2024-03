MegaFeirão Serasa e Desenrola para renegociar dívidas começa nesta segunda (4); veja como acessar plataforma

Os interessados podem acessar as ofertas através das plataformas digitais do Desenrola Brasil e da Serasa até o dia 28 deste mês. O evento também será realizado presencialmente em São Paulo, no Palácio dos Correios, no centro histórico da capital, das 10h às 18h.

A mobilização terá participação de bancos, financeiras, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras, com descontos de até 96% do Desenrola Brasil e possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com juros de 1,99% ao mês.

Concessionárias de água e energia também fazem parte do feirão para facilitar a quitação de contas básicas.

As plataformas do Desenrola Brasil e da Serasa foram integradas em fevereiro para a última etapa do programa, que será encerrado no próximo dia 31.

Saiba como se cadastrar

Além de ser acessado pela plataforma do Serasa, a consulta do Desenrola pode ser é realizada diretamente no portal do governo federal.

1.Acesse www.gov.br

2.Selecione “Entrar com gov.br”

3.Digite seu CPF e clique em “Continuar” para criar ou alterar sua conta

Ao realizar o cadastro, o cidadão preenche um formulário simples e seus dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS.

O cadastro também pode ser realizado em uma Agência do INSS ou nos postos do Senatran.

O formulário garante acesso ao nível Bronze, que pode ser usado para acessar o Desenrola desde dezembro.

As categorias mais altas se distinguem por assegurar melhor a identidade do cidadão por meio do fornecimento de mais dados em seu cadastro.

Para subir para o nível Prata, o cidadão deve realizar uma biometria facial com a CNH ou ser servidor público federal. Uma alternativa é realizar o login por um dos bancos credenciados.

É necessário ter o número de telefone cadastrado no banco para recebimento do SMS de confirmação do acesso.

Já a conta Ouro exige o reconhecimento facial pelo aplicativo para conferência da sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE).

A validação também pode ser feita a partir do QR Code da sua Carteira de Identidade Nacional ou com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Como acessar a plataforma

•Na plataforma, o usuário deve acessar a aba “negociar dívidas da faixa I com o programa Desenrola Brasil”;

Na página seguinte, clique no botão verde “iniciar”;

Em seguida, acesse “minhas dívidas”.

Dados da Fazenda apontam que 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo Desenrola Brasil, com negociação de R$ 36,5 bilhões em dívidas.

A faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. Ela engloba as dívidas que tenham sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, e não podem ultrapassar o valor atualizado de R$ 20 mil cada (valor original de cada dívida, sem os descontos do Desenrola).

A plataforma permite a renegociação até mesmo com bancos em que a pessoa não tenha conta, podendo escolher aquele que oferecer a melhor taxa na opção de pagamento parcelado.