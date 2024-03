Mais uma polêmica no ‘BBB 24’! Fala de Fernanda sobre ‘matar os filhos’ divide opiniões na web. Entenda!

Mais um dia se passa no ‘BBB 24’ e mais uma polêmica envolvendo Fernanda aparece! Após viralizar por conta de uma fala considerada capacitista sobre Beatriz, a niteroiense agora virou assunto por um desabafo sobre os seus filhos. A sister conversou sobre suas experiências como mãe e uma fala em específico dividiu opiniões na web.

Fernanda admite vontade de ‘matar os filhos’ às vezes

Em conversa com Pitel, Fernanda desabafou sobre o ‘BBB 24’. “É melhor ficar no quarto do que ficar olhando esse bando de falsidade aí, todo mundo pintando a cara, fazendo macaquice, achando que está no circo”, afirmou. Depois disso, Fernanda comparou sua experiência no reality com suas experiências como mãe. “Tem coisa que não me desce. Eu já tô no meu limite, mas foi o que eu falei pra vocês no quarto. Tô com uma função que nasce quando você vira mãe: o botão da demência. Esse botão fica aqui agarrado com o coração”, começou.

Fernanda revelou que às vezes sente vontade de ‘matar os filhos’. “As coisas, às vezes… Tá tudo dando errado, Pitel. Tem dia que você quer matar seus filhos. Você quer ser presa. Tem dia que você olha aquelas crianças e você fala: ‘Se eu morasse em um prédio, eu jogava pela janela’. Porque você não aguenta, você surta, você quer morrer”, desabafou.

“Você olha aquelas crianças e você fica: ‘Meu Deus, tá tudo fora de ordem, uma bagunça’. Você não tem um real para pagar nada. Você surta. Eles começam a brigar“, continuou. “Aí sabe o que você tem que fazer? Você liga o botão. Aí você fica assim [olhando para o nada]. Aí as pessoas te perguntam as coisas e você fica: ‘O quê? Ah, tá…’. Só pra não fazer nenhuma loucura. Eu ligo esse botão pelo menos umas três vezes por dia, em todo lugar que eu vou“, finalizou.

Frase de Fernanda divide opiniões

Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a fala de Fernanda. Várias pessoas acharam que foi uma frase muito pesada e preocupante para ser dita. Por outro lado, muita gente afirmou que o que Fernanda fez foi apenas verbalizar um sentimento comum a muitas mães, mas que elas não tem coragem de dizer em voz alta justamente pelo julgamento. Além disso, várias pessoas relembraram que Fernanda sempre fala sobre seus filhos e se emociona ao contar sobre eles no programa. Teve ainda quem concordasse que Fernanda realmente não falou no sentido literal, mas que a escolha de palavras foi exagerada.

O perfil oficial de Fernanda se posicionou e afirmou que a sister apenas fez uma ‘hipérbole de uma mãe cansada’. Veja o comunicado e a repercussão:

