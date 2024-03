Jorge Viana pede e Lula vai antecipar R$ 90 milhões do Bolsa Família, enviar 22 mil sacolões e criar linha de crédito para o Acre

O presidente Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, esteve reunido na tarde desta quinta-feira, 7 com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, em Brasília (DF), para apresentar um plano concreto de ajuda ao Acre a pedido do presidente da república, Luis Inácio Lula da Silva. No encontro, Viana recebeu informações importantes de apoio do governo federal para os atingidos pelas cheias dos rios nos 19 municípios que decretaram emergência.

Entre as medidas anunciadas, estão garantir já no próximo dia 18, nos municípios com decreto de emergência, a liberação do pagamento antecipado do Bolsa Família no total de R$ 90 milhões, que deve beneficiar mais de 120 mil famílias, além de R$ 4 milhões para auxilio aos desabrigados e também a distribuição de mais de 22 mil cestas básicas, que devem chegar ao Estado entre os dias 12 e 14 de março, já na próxima semana. Outro beneficio anunciado é o Formento Rural, que deve disponibilizar uma valor de R$ 4.600 para cada família que perdeu a safra de alimentos para a alagação.

Para o Ministro Wellington Dias, o presidente Lula ordenou que todos os acreanos tivessem prioridade em atendimento dos serviços do governo federal. “Recebemos aqui no MDS o presidente da Apex Brasil, que trabalha ali com toda dedicação, com o apoio do presidente Lula, o nosso quero ex-governador Jorge Viana. E ele aqui vem acompanhando e nos ajudando aqui para que o presidente Lula possa atender, como ele quer, a população do Acre nessa situação que é uma das maiores tragédias do Estado na questão de enchente que já atingiu 19 cidades. A nossa equipe da área da segurança alimentar, de Assistência Social e Benefícios está trabalhando em conjunto com os municípios, estado, com as entidades, com os órgãos federais, para que a gente possa orientar e garantir o atendimento. Nós estamos adotando algumas medidas para atender o povo do Acre. Primeiro, garantir já no próximo dia 18, nos municípios com decreto de emergência, a gente possa liberar o pagamento antecipado do Bolsa Família. Dia 18 até o final do pagamento e não mais até o final do mês. Isso é a liberação de mais de R$ 90 milhões para atender 120 mil famílias beneficiárias dos vários municípios do Estado do Acre. Aqui também estamos atendendo, a partir das propostas dos municípios, já R$ 4 milhões para o auxílio aos desabrigados, que o município vai receber para alimentação, colchão, o que for necessário, é ajuda humanitária, é ajuda na área da saúde. Para os que perderam safras, o munício vai poder apresentar o plano de trabalho junto com o MInistro Paulo Teixeira e o Formento Rural, a gente já repassa no próprio cartão do Bolsa família um valor de R$ 4.600”, anunciou Dias.

Jorge Viana destacou o trabalhando desenvolvido pelo governo federal e frisou a união entre Estados e municipios para vencer mais esse desafio. “Então, é muito importante com o Ministro amigo Wellington Dias, que a gente esteja juntando forças com o governo federal, com o Estado, com os municípios, com as pessoas da sociedade que estão socorrendo os nossos irmãos acreanos. Numa hora dessa a união é fundamental. É claro que além dessa solidariedade, a gente precisa de uma ação concreta e o governo federal, através do Ministro Wellington, através do ministro Waldez, que esteve no Acre, estão encaminhando aquilo que o povo está precisando. Seja um agricultor, seja um indígena, seja um extrativista, mas principalmente as pessoas que vivem nas cidades que foram praticamente destruídas. Eu to muito agradecido, Wellington, e a gente trabalhou aqui, e as informações são essas de 12 a 14 vão ser repassadas essas cestas básicas para os municípios que já estão com a decretação reconhecida, que até agora são 12 municípios, que vão receber 14,2 mil cestas, tem também as do ICMBIO, e também tem as da Funai para os indígenas, cerca de 4 mil cestas. No total são mais de 22 mil cestas básicas que já começam a chegar a partir do dia 12 até o dia 14 deste mês. Tem os R$ 90 milhões do Bolsa Família, que para alguns pode ser pouco, mas para quem perdeu tudo é uma ajuda. Ainda tem também o formento tural, onde cada familia receberá R$ 4.600, mas para isso a gente vai pedir ao Incra para junto com as prefeituras montar o plano para a gente pode ter acesso a esse benefício”, detalhou o chefe da Apex.

Ainda na agenda com o Ministro, Viana ressaltou que está intermediando uma agenda com vários ministros no Acre a partir de abril para ouvir o que as pessoas querem do governo Lula e as prioridades de atuação nesse momento de reconstrução do Estado. “Nós vamos montar no início de abril uma agenda no Acre para falar com os 22 municípios, com as autoridades do governo do Estado e falar com a população para sabermos com o governo Lula deve agir na reconstrução. Reconstrução de ruas, de parte da cidade destruída. Vamos levar o Ministro Jader Barbalho, falamos com o Ministro Paulo Teixeira para a gente poder socorrer também os agricultores, já estou falando com o BNDES para socorrer, criar uma linha de crédito via Banco da Amazônia, Banco do Brasil para os comerciantes, para os empresários que perderam. Essa é uma experiência que nós já fizemos antes. Então nós estamos montando um plano de reconstrução e claro, fundamental, trabalhar a parte de habitação, e o Ministro Wellington vai informar a todos uma série de programas que o governo federal tem para ajudar a todos”, disse.

Dias reforçou ainda que tudo que estiver ao alcance do governo Lula será feito ao Acre. “É uma determinação do presidente Lula para que nenhum acreano fique sem assistência”, frisou.