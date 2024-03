Jogador de futebol natural de Recife-PE é executado a tiros no Segundo Distrito de Rio Branco

Por Davi Sahid

O jogador de futebol Thiago Oséas Tavares da Silva, de 18 anos, natural de Recife-PE, foi executado a tiros em via pública na madrugada deste domingo, 31, Travessa do Recreio, no bairro Santa Inês no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Thiago teria vindo de Recife-PE para jogar em um time de futebol do Acre, e estava participando de uma festa na região do bairro Santa Inês, madrugada deste domingo, quando três criminosos não identificados, armados, tiraram Thiago da festa colocaram dentro de um carro modelo Fiat Pálio, de cor prata, seguiram até a travessa do Recreio, desceram do veículo e o levaram até o final da rua. Os criminosos em posse de uma escopeta calibre 28 e duas pistolas, efetuaram três tiros à queima-roupa contra a vítima que foi atingida na face e nas costas. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Moradores da região escutaram os disparos da arma de fogo e quando saíram da suas casas para averiguar o que tinha acontecido encontraram Thiago sangrando.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Thiago que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

Após término da Perícia, o corpo de Thiago foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML ) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da delegacia especializada.