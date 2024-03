Jake Paul x Mike Tyson: youtuber diz que vai “durar mais de 30 segundos”

A luta entre o campeão mundial de boxe Mike Tyson e o youtuber Jake Paul já começa a render as primeiras declarações dos participantes. Nesta quinta-feira (7), Paul aproveitou um post da Netflix nas redes sociais para falar sobre o embate.

A plataforma de streaming, que transmitirá o evento ao vivo, postou no X que a luta “é o Bambam vs Popó deles [americanos]”. O youtuber então reagiu à postagem e brincou com o desempenho de Kleber Bambam em seu confronto com o ex-boxeador brasileiro.

“Eu vou durar mais que 30 segundos, posso garantir”, disse Paul.

Eu vou durar mais que 30 segundos, posso garantir. #PaulTyson https://t.co/dPW0rqzdVy

— Jake Paul (@jakepaul) March 7, 2024



No último dia 24, Acelino Popó Freitas venceu o ex-BBB por nocaute com apenas 36 segundos de luta. O combate foi parte do Fight Music Show 4, evento que aconteceu em São Paulo.

Um dos principais nomes da história do boxe e campeão mundial de pesos pesados, Myke Tyson vai enfrentar o youtuber Jake Paul no dia 20 de julho, no AT&T Stadium, no Texas, nos Estados Unidos, e terá transmissão ao vivo na Netflix.