Investigado por homicídio é preso em operação conjunta entre polícias do Acre e Rondônia

Na última terça-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos policiais civis da Delegacia de Xapuri, em apoio à Polícia Civil de Rondônia, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor de Juscelino Lourenço Moraes, de 36 anos, suspeito de ser autor de um homicídio ocorrido há sete anos.

O suspeito de ser autor do homicídio ocorrido em 26 de novembro de 2017, em face de Natanael Maciel de Andrade, na Zona Rural de Alto Paraíso-RO, e estava foragido desde 2023, quando foi identificado como autor do crime.

O investigado permanecerá preso, à disposição da Justiça Rondoniense, e será encaminhado ao Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco. “A operação conjunta entre as Polícias Civis do Acre e de Rondônia, em específico de Xapuri e Alto Paraíso, foi de suma importância para a captura do investigado, o qual estava se ocultando na zona rural do município de Xapuri. A cooperação interestadual entre as instituições reforça o compromisso da Polícia Judiciária no combate ao crime”, declarou a Delegada de Polícia Michelle Boscaro.

Fonte: Assessoria Polícia Civil