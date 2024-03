Ibovespa ronda estabilidade com exterior incerto; dólar cai

A bolsa paulista começava a última semana de março com viés positivo, em uma segunda-feira (25) mais negativa em praças acionárias no exterior, mas com alta de commodities como minério de ferro e petróleo, enquanto agentes financeiros aguardam novos resultados corporativos no final do dia.

Por volta das 10:15, o Ibovespa subia 0,05%, a 127.085,35 pontos.

Na sexta-feira (22), a bolsa paulista encerrou em baixa de 0,88%. Porém, os 127.027 pontos do fechamento marcavam alta de 0,22% na semana.

Câmbio

O dólar recuava frente ao real na manhã desta segunda, conforme investidores voltavam seu foco para falas de dirigentes do Federal Reserve e dados de inflação norte-americanos para obter mais pistas sobre um eventual afrouxamento monetário nos Estados Unidos.

A moeda norte-americana à vista caía 0,32%, a R$ 4,9825 na venda.

Na última sessão, o dólar subiu 0,38%, a R$ 4,9986 na venda.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de junho de 2024.