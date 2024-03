Ibovespa e dólar rondam estabilidade com expectativa por falas de Powell e dados dos EUA

O Ibovespa tinha uma variação modesta nos primeiros negócios desta segunda-feira (4), com agentes financeiros abrindo a semana em clima de expectativa sobre as declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no Congresso norte-americano na quarta-feira (6), e dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, na sexta-feira (8).

Na abertura, o Ibovespa subia 0,03%, a 129.222,95 pontos. Enquanto isso, o dólar à vista recuava 0,03%, a R$ 4,953 na venda.

O movimento do câmbio no mercado doméstico estava em linha com a estabilidade do índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes no exterior.

Segundo agentes financeiros, as oscilações tímidas das moedas refletem um “modo de espera” nos mercados antes de eventos e dados econômicos desta semana.

As falas de Powell na quarta e na quinta-feira (7) virão após moderação recente nas apostas de mercado sobre cortes de juros.

No mês passado, dados dos índices de preços ao consumidor e ao produtor dos Estados Unidos surpreenderam para cima, embora a inflação medida pelo PCE – indicador preferido do Fed – tenha ficado dentro do esperado.

“Nos EUA, embora o relatório de inflação PCE de janeiro não tenha impressionado muito as expectativas, a tendência de alta nos preços não parece estar se dissipando. Juntamente com a ausência de quaisquer sinais sérios de desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos, isso parece excluir a possibilidade de cortes na taxa de juros do Federal Reserve nos próximos meses”, disse Eduardo Moutinho, analista de mercado do Ebury Bank.

Segundo ele, essa visão será testada na sexta-feira, quando for divulgado o relatório de criação de vagas fora do setor agrícola dos EUA de fevereiro. A expectativa é de abertura ainda sólida de 200 mil vagas de trabalho, contra 353 mil em janeiro.

Na última sessão, na sexta-feira (1º), o Ibovespa subiu 0,12%, aos 129.180 pontos; enquanto o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9545 na venda, em queda de 0,35%.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de maio de 2024.