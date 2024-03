Homem que matou ex-enteado de 15 anos em ônibus é julgado hoje em Rio Branco

Natanael Silva de Oliveira, acusado de matar o ex-enteado Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, dentro de um ônibus em Rio Branco em julho de 2023, está sendo julgado nesta quarta-feira, 6, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar.

O julgamento, que é por júri popular, teve início às 8:30h, devem ser ouvidos a mãe da vítima e quatro testemunhas, além do réu, que disse que o crime foi cometido porque o adolescente de 15 anos teria o ameaçado.

Em novembro do ano passado, Natanael confessou o crime e falou que teve um relacionamento conturbado com a mãe da vítima, e após isso foi morar em um local isolado. No dia do crime, pegou um ônibus e, por coincidência, encontrou a vítima. Daí em diante, puxou a arma e atirou no menino pelas costas, na cabeça.